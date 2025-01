Cárcel para quienes utilicen drones con fines delictivos

El Diputado Local Marco Antonio Gallegos Galván, dio a conocer que la reciente aprobación de una iniciativa de ley establece penas de prisión que van de siete a 15 años de prisión para quienes utilicen drones con fines delictivos, es una estrategia que tiene como objetivo inhibir los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

En presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social, en el Congreso de Tamaulipas, se refirió a la persona que video grabó con un dron, el presunto acto de corrupción en donde se involucra a elementos de Tránsito Local de Victoria, hecho que pudiera ser tipificado como espionaje hacia una corporación de seguridad y en donde reconoció que, de existir algunas lagunas en el decreto, están a tiempo de realizar las modificaciones necesarias.

“Lo que pasa es que no se propuso que sea ilegal la utilización de drones, es la utilización con fines delictivos o con fines de ataque a las corporaciones o con fines de espionaje a las corporaciones de seguridad, el uso de los drones seguirá siendo permitido, eso no es lo que se abordó en la iniciativa, mira, todas las leyes son perfectibles, no hay leyes perfectas, entonces habremos de evaluar el tema y si hay que hacerle una modificación o si hay que complementar la iniciativa, pues se puede hacer, estamos en tiempo”, señaló.

Comentarios