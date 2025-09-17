Capturan hombre por presunto abuso sexual infantil en Victoria

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria detuvieron a un hombre acusado de presunto abuso sexual en contra de su hijastra

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria detuvieron a un hombre acusado de presunto abuso sexual en contra de su hijastra de 11 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre identificado como Luis “N” de 35 años, habría realizado tocamientos indebidos cuando la menor se encontraba sola con él.

La víctima logró pedir ayuda a sus familiares y vecinos, quienes intervinieron para someter al presunto agresor e impedir que escapara.

Posteriormente, policías municipales procedieron con la detención del hombre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.