Capturan en EUA a presunto feminicida de hermanas en Matamoros

La captura tuvo lugar en el Puente Internacional Nuevo Progreso, tras ser entregado por autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET,), Eduardo Govea Orozco, informó que, a través de elementos de la Policía de Investigación, se logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Fernando “N” por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio, con motivo de los hechos ocurridos el pasado 26 de julio de 2026 en el poblado Control, del municipio de Matamoros, en donde fueron privadas de la vida dos mujeres (hermanas).

Captura ocurrió en el Puente Internacional Nuevo Progreso

Dijo que la captura tuvo lugar en el Puente Internacional Nuevo Progreso, tras ser entregado por autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, y de inmediato el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

Como es del dominio público, las gemelas Dinorah y Denisse García Cruz, de 21 años y madres de familia, fueron asesinadas en el poblado Control de Matamoros, Tamaulipas, durante una riña.

Continúa búsqueda de cuatro presuntos responsables

La Fiscalía de Justicia abrió una carpeta de investigación por feminicidio y continúa la búsqueda de cuatro presuntos responsables que habrían huido al vecino país de Estados Unidos.

Govea Orozco refrendó el compromiso de no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, actuando con estricto apego a la ley para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.