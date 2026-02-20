Capturan cocodrilo en pleno invierno y alertan por sobrepoblación

El comandante de Bomberos, José Torres Gómez, informó que durante 2025 se capturaron cerca de 300 cocodrilos en distintos puntos

La mañana de este miércoles, un cocodrilo de aproximadamente un metro fue capturado entre calles de la colonia Monte Alto por elementos del Cuerpo de Bomberos de Altamira, tras ser reportado a escasos metros de viviendas.

Capturan cocodrilo en pleno invierno en Altamira

Lo inusual del avistamiento radica en que ocurrió en plena temporada invernal, cuando tradicionalmente se creía que los reptiles reducían su actividad. Sin embargo, la alta densidad poblacional de cocodrilos en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz provoca que continúen desplazándose incluso en meses fríos.

Brandon de la Cruz, bombero de guardia, explicó que se trata de un macho juvenil, que será liberado en un punto estratégico de su hábitat natural, como sectores de La Pedrera, donde no represente riesgo para la población.

Incremento poblacional y reportes recientes

El comandante de Bomberos, José Torres Gómez, informó que durante 2025 se capturaron cerca de 300 cocodrilos en distintos puntos del municipio, principalmente en zonas cercanas a lagunas y cuerpos de agua. En lo que va de 2026, se contabilizan alrededor de 35 reportes, reflejando la constante interacción entre humanos y fauna silvestre en Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

La población de cocodrilos, principalmente de la especie moreletii, ha crecido hasta en un 80 por ciento en la última década. Este aumento, sumado a la expansión urbana sobre áreas naturales, ha generado mayor frecuencia de avistamientos.

Seguridad y manejo de la especie

Los ataques registrados en años recientes no han estado relacionados con búsqueda de alimento, sino con defensa territorial durante la protección de nidos. Ante la cercanía de la temporada de calor, cuando incrementa la movilidad de los reptiles, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturarlos ni acercarse para fotografiarlos.

Se recomienda reportar cualquier avistamiento al 911 o directamente al Departamento de Bomberos para que personal capacitado realice el aseguramiento y liberación en zonas controladas.

Propuesta de Unidad de Manejo Ambiental

Con el objetivo de establecer un control más preciso de la especie y reducir riesgos para la población y el equilibrio ecológico, se analiza la posibilidad de impulsar una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en la región.