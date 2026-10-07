Capturan cocodrilo de tres metros en zona habitacional de Madero

Puntos del sur de Tamaulipas continúan registrando inundaciones y encharcamientos, condiciones que favorecen el desplazamiento de fauna hacia zonas urbanizadas

Un enorme cocodrilo moreletii, de aproximadamente tres metros de longitud, fue capturado la mañana de este martes por elementos del Cuerpo de Bomberos de Cd Madero, luego de ser localizado en plena vía pública, en una zona habitacional de la colonia Ampliación de la Unidad Nacional.

El ejemplar fue asegurado alrededor de las 9:30 horas sobre la calle Francisco Sarabia, entre Emiliano Zapata e Insurgentes, hasta donde acudió personal especializado para realizar la captura.

Luis Arturo Pérez, jefe de turno del Cuerpo de Bomberos de Cd Madero, explicó que el reptil habría salido del sistema lagunario, a través de los canales y corrientes de desagüe que conectan con la zona urbana.

Señaló que la fuerza de estos animales representa un riesgo importante para cualquier persona que intente capturarlos sin experiencia ni equipo especializado. En este caso, fueron necesarias alrededor de ocho personas para controlar al cocodrilo, cubrirle los ojos para tranquilizarlo y posteriormente sujetarlo de manera segura.

Indicó que durante las últimas semanas se han atendido alrededor de 15 reportes y capturas de cocodrilos de diferentes tamaños, principalmente ejemplares de entre 30 centímetros y un metro y medio; sin embargo, el asegurado este martes es, hasta ahora, uno de los más grandes encontrados en esta temporada.

La presencia de estos reptiles se incrementa durante los periodos de lluvias, debido a que los niveles de agua y las corrientes pueden facilitar su desplazamiento desde los sistemas lagunarios hacia sectores habitacionales.

Actualmente, diversos puntos del sur de Tamaulipas continúan registrando inundaciones temporales y encharcamientos derivados de las lluvias, condiciones que favorecen el desplazamiento de fauna hacia zonas urbanizadas.

El jefe de turno de Bomberos hizo un llamado a la población a no acercarse, alimentar ni intentar capturar a los cocodrilos cuando sean avistados.

Recomendó únicamente observar a distancia y reportar su ubicación a los cuerpos de emergencia para que personal capacitado se encargue de su aseguramiento.

Una vez capturados, los ejemplares son entregados a las autoridades ambientales correspondientes, como Profepa, que determina su destino y, de acuerdo con Bomberos, regularmente son trasladados a cuerpos de agua alejados de las zonas urbanas.