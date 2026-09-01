Capturan a presuntos asaltantes tras persecución en Altamira

Los sospechosos fueron interceptados sobre la avenida de la Industria, frente a una empresa de transportes, antes de llegar al sector de La Maseca

Dos presuntos asaltantes de una institución bancaria fueron detenidos tras protagonizar una intensa persecución que movilizó a elementos de la Guardia Estatal y Policía Ministerial por diferentes vialidades de Tampico y Altamira, luego que ambos huyeran a bordo de una motocicleta tras cometer el atraco.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía de este lunes, después de reportarse un robo en la sucursal Banregio ubicada sobre la avenida Hidalgo.

Tras el asalto, los dos sujetos abordaron una motocicleta y emprendieron la huida, iniciándose un operativo de búsqueda que rápidamente se extendió hacia importantes vialidades de la ciudad.

Videovigilancia permitió seguir a los sospechosos

La Guardia Estatal dio seguimiento a los presuntos responsables mediante los sistemas de videovigilancia, lo que permitió ubicar su trayectoria y establecer un cerco operativo.

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados sobre la avenida de la Industria, frente a una empresa de transportes, antes de llegar al sector de La Maseca.

En el lugar donde se concretó la intervención quedaron abandonados una mochila, una cangurera y un arma tipo escuadra que, de manera preliminar, aparentaba ser de juguete.

Elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Ministerial acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios relacionados con la investigación.

Persecución provocó congestionamiento vehicular

La persecución y el despliegue de las corporaciones de seguridad provocaron además un fuerte congestionamiento vehicular sobre la avenida de la Industria.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para establecer su participación en el robo, así como el monto de lo sustraído.