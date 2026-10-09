Capturan a león en Matamoros tras más de dos horas de operativo

Este caso ocurre apenas unos meses después de que otro león africano fuera localizado en una vivienda abandonada de la colonia México, también en Matamoros

Luego de poco más de dos horas de operativo, autoridades ambientalistas y personal especializado de Ecopark lograron asegurar al león que había sido avistado en las inmediaciones del ejido La Bartolina, en Matamoros.

El felino se había introducido en un predio ubicado en el Rancho El León, donde fue localizado y posteriormente tranquilizado por especialistas para permitir su captura y traslado sin poner en riesgo al animal ni a las personas que participaron en el operativo.

Trasladarán al león a una reserva natural

Una vez que el ejemplar quedó completamente sedado, los expertos procedieron a manipularlo y colocarlo en condiciones seguras para su traslado, mientras las autoridades mantenían el área bajo vigilancia.

Finalmente, el personal de Ecopark y las autoridades ambientalistas se retiraron del sitio con el felino, que será llevado a una reserva natural destinada para su resguardo y valoración.

El operativo se realizó después de que el avistamiento del animal generara movilización en esta zona rural de Matamoros y llevó a las autoridades a establecer un perímetro para facilitar las labores de captura.

Otro león fue asegurado meses atrás en Matamoros

Este caso ocurre apenas unos meses después de que otro león africano fuera localizado en una vivienda abandonada de la colonia México, también en Matamoros.

Aquel ejemplar fue asegurado por autoridades ambientales y trasladado a Ecopark, donde recibió atención veterinaria y quedó bajo custodia mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinaba su destino.

En ese caso, especialistas reportaron que el animal había permanecido en condiciones inadecuadas y posteriormente presentó problemas de movilidad, aunque comenzó a alimentarse correctamente y a recuperar peso durante su recuperación.

Se desconoce la procedencia del felino

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si el león localizado en La Bartolina tiene propietario, de dónde proviene o bajo qué condiciones llegó hasta el predio.

Se espera que, una vez trasladado a la reserva, especialistas realicen una valoración de su estado físico y determinen las condiciones necesarias para su resguardo.