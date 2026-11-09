Capturan a 'La Pocha' y su hijo 'El Nazi' en Tamaulipas: SSPC

Autoridades federales dieron a conocer este domingo la detención de Gerardo Javier "N", alias "La Pocha", así como de su hijo "El Nazi" tras efectuar tres órdenes de cateo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la aprehensión de estos dos presuntos integrantes del Cártel del Noreste, acusados de delitos como homicidio, secuestro y desaparición de personas.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de @Defensamx1 y de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y FEMDO, ejecutó tres órdenes de cateo de manera simultánea y detuvo a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, alias “El Nazi”, presuntos integrantes del Cártel del Noreste. Gerardo Javier “N” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados, es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación en Los Zetas, actividad que habría continuado realizando para el Cártel del Noreste. También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones. Su hijo, alias “El Nazi”, es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa de esta organización criminal. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

Gerardo Javier "N" cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Según las investigaciones y los testimonios recabados, es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación en "Los Zetas", actividad que habría continuado para el "Cártel del Noreste".

'El Nazi' sería jefe de una célula de sicarios

En el mismo operativo fue detenido su hijo, alias "El Nazi", a quien las autoridades identifican como presunto jefe de una célula de sicarios conocida como "Las Tropas del Infierno", estructura operativa del Cártel del Noreste.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) llevaron a cabo estos despliegues.