Capturan a cuarto implicado por el caso Dafne

Jesús “N” fue detnido este jueves en ejecución de una orden de aprehensión por su presunta implicacion en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos

A poco más de un mes de la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos, la investigación por el feminicidio sumó un nuevo detenido con la captura de Juan Jesús “N”, hermano de Estrellita “N”, quien también permanece bajo proceso por estos hechos.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ejecutaron una orden de aprehensión contra Juan Jesús “N”, señalado como presunto implicado en el caso ocurrido en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

Con esta detención suman cuatro las personas privadas de la libertad por la muerte de la adolescente, ocurrida el pasado 16 de julio dentro de las instalaciones de la academia, donde Dafne se encontraba como parte de un curso de verano.

La primera detención se realizó el 22 de julio, cuando agentes arrestaron a Danna Yanina “N”, de 18 años. Seis días después, la joven fue vinculada a proceso.

Posteriormente, durante un operativo efectuado entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de julio, fueron detenidos Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada, y Estrella “N”, hermana del nuevo detenido.

Los tres primeros detenidos permanecen en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira mientras continúan los procesos judiciales relacionados con la muerte de Dafne.

El caso se originó la noche del 16 de julio, cuando se reportó el fallecimiento de la adolescente en la Academia Militarizada Doenitz, a donde había ingresado para participar en un curso de verano.