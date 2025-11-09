Capturan a cinco tras repeler agresión armada en Reynosa

Tripulantes de una camioneta fueron detenidos tras atacar con detonaciones de arma de fuego a los elementos de seguridad que transitaban por la zona

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que cinco personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional tras repeler una agresión armada en el municipio de Reynosa.

A través de redes sociales, las autoridades informaron que fue sobre la brecha a Santo Domingo cuando personal de seguridad visualizó una camioneta, cuyos tripulantes realizaron detonaciones de arma de fuego en su contra.

Los presuntos agresores fueron identificados como cuatro hombres y una mujer, quienes se encontraban en posesión de una camioneta tipo pick up con reporte de robo en el extranjero, así como una cubeta con 40 objetos metálicos conocidos como poncha llantas, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación, 39 cargadores y seis armas largas.

Tanto los detenidos como lo decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.