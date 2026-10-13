Capturan a 13 personas y aseguran 20 autos en Tamaulipas

Eduardo Govea Orozco reportó operativos contra la extorsión en Reynosa e investigaciones a funcionarios por abuso de autoridad.

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó que los operativos se realizan en los sitios donde se registra una mayor incidencia delictiva.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidas 10 personas, una de ellas con orden de aprehensión. Además, se aseguraron cerca de 20 vehículos, la mayoría con reporte de robo o irregularidades en el emplacamiento y la documentación.

El fiscal explicó que estas anomalías constituyen indicios de posibles delitos relacionados con la posesión de vehículos robados, por lo que los operativos también permiten detectar otros hechos delictivos.

Señaló que las acciones se han llevado a cabo en distintos municipios y serán replicadas en otras regiones del estado. Añadió que se planean nuevos operativos enfocados en diferentes delitos, tanto para su investigación como para su prevención.

Govea Orozco precisó que las 10 personas detenidas son originarias de municipios de Tamaulipas, por lo que descartó que se trate de personas foráneas.

Asimismo, informó que la Fiscalía ha reforzado las acciones contra el delito de extorsión. Durante el fin de semana pasado, tres personas fueron detenidas en Reynosa por presuntas afectaciones a comerciantes de los sectores de carnes, pollo y huevo.

Finalmente, reconoció que actualmente existen servidores públicos de la Fiscalía involucrados en algunos delitos, principalmente por abuso de autoridad. Indicó que estos casos son competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde ya se realizan las investigaciones correspondientes.