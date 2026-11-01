Captan hombre y a su hijo robando propinas de tortería en Tampico

En un primer plano se observa cómo están esperando un pedido para llevar y hacen un juego de señas y miradas para aprovechar la distracción

Captados por las cámaras de seguridad en una tortería de Tampico, un sujeto y un menor de edad con parentesco que suponen es “padre e hijo” se robaron las propinas de los empleados.

En un primer plano se observa cómo están esperando un pedido para llevar y hacen un juego de señas y miradas para aprovechar la distracción del personal.

Después, el niño aproxima el bote cada vez más; el sujeto le pasa un trapo y el menor lo utiliza para tapar el recipiente con las propinas y sale del negocio

Posteriormente, el padre recibe las tortas y también se aleja.

Propietarios de este lugar donde se ofrecen tortas de la barda en el centro de Tampico han difundido estas imágenes para alertar a comercios sobre este tipo de robos.