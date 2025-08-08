Captan asalto a mano armada en negocio de comida de Reynosa

Clientes y empleados de un negocio de comida pasaron momentos de angustia cuando fueron asaltados por dos hombres, uno de ellos armado

Dos hombres sembraron el terror al cometer un asalto a mano armada en un negocio de Reynosa, Tamaulipas.

El asalto se registró este miércoles alrededor de las 15:12 horas en el negocio denominado "Siempre Natural" ubicado sobre Bulevar Hidalgo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del atraco y difundido en redes sociales para identificar a los presuntos asaltantes y denunciarlos antes a las autoridades.

En las imágenes, un hombre con gorra y cubrebocas ingresa al negocio diciendo que se trata de un asalto mientras empuña un arma de fuego. Su cómplice lo espera afuera.

El primer hombre se dirige a la parte de la cocina del establecimiento y amenaza al resto de los empleados, posteriormente se dirige al otro lado del mostrador y exige a la cajera que le entregue todo el dinero.

Mientras tanto, el cómplice, que también lleva puesta gorra y cubrebocas, amedrenta a los clientes y vigila que no sean descubiertos, pero después se sale del negocio.

El primer hombre que ingresó de playera en color azul se retiró con un vaso de agua y el dinero, mientras continuaba amenazando a las personas.

Después de que los presuntos asaltantes se retiran, las personas se levantan y piden a las empleadas cerrar las puertas.

Hasta el momento se desconoce si las víctimas interpusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades para que los sospechosos sean detenidos.

No se reportaron personas lesionadas, pero sí se llevaron un gran susto.