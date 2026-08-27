Captan a tortuga verde anidando en Playa Bagdad

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando el ejemplar llegó hasta la playa, seleccionó un sitio y comenzó a desovar

Después de una década de labores para la conservación de tortugas marinas en Playa Bagdad, integrantes de un grupo dedicado a su protección fueron testigos de un momento que calificaron como extraordinario: por primera vez observaron directamente a una tortuga verde salir del mar y realizar su proceso de anidación.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando el ejemplar llegó hasta la playa, seleccionó un sitio y comenzó con el proceso para depositar sus huevos.

La tortuga verde, cuyo nombre científico es Chelonia mydas, es una de las especies de tortugas marinas de mayor tamaño, ya que los ejemplares adultos pueden superar los 100 kilogramos de peso.

Quienes participan en las labores de conservación señalaron que, aunque durante cada temporada han registrado nidos de tortuga verde, nunca habían tenido la oportunidad de presenciar de manera directa el momento en que una hembra sale del mar para anidar.

Aunque la temporada de tortuga lora ya concluyó, la temporada de tortuga verde continúa activa, por lo que hicieron un llamado a los visitantes de Playa Bagdad a manejar con precaución, respetar las zonas de anidación y evitar acercarse o molestar a los ejemplares.

El momento fue captado en video y compartido como parte de las acciones de concientización sobre la importancia de proteger a las tortugas marinas que llegan a las costas de Matamoros.

Tras 10 años de trabajo en la conservación de estas especies, sus protectores aseguran que aún existen momentos capaces de sorprender y recordar la importancia de preservar la vida marina.