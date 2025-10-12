Capacitan a fisioterapeutas de Tamaulipas en rehabilitación

El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, lleva a cabo un programa de capacitaciones especializadas dirigidas a fisioterapeutas

Con el objetivo de fortalecer la atención terapéutica a personas con discapacidad o en proceso de recuperación física, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, lleva a cabo un programa de capacitaciones especializadas dirigidas a fisioterapeutas de los Centros de Rehabilitación Integral (CRI) y Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de todo el estado.

Estas jornadas son coordinadas por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con el apoyo de su personal especializado.

Las actividades iniciaron el pasado 3 de octubre en la ciudad de Reynosa, donde participaron profesionales provenientes de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso.

En la zona centro del estado, la capacitación reunió a fisioterapeutas de San Fernando, Jiménez, Abasolo, Padilla, Güémez, Villa de Casas, Soto la Marina, Tula, Jaumave, Victoria, Llera, Ocampo y San Carlos, además de personal del Centro de Atención Múltiple La Tamaulipeca, la Casa del Adulto Mayor y la Casa San Antonio.

Para la zona sur, la jornada de actualización se llevará a cabo el 24 de octubre en las instalaciones del CRIT Altamira, con la participación de especialistas de Altamira, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Xicoténcatl, Mante, Aldama, González, Tampico y Madero.

Durante estas capacitaciones, licenciados en Terapia Física del CREE comparten conocimientos y técnicas en temas como preparación del muñón en pacientes preprotésicos de miembro inferior, circometría en linfedema, electroterapia en padecimientos frecuentes y manejo de prótesis, además de otros tópicos adaptados a las necesidades específicas de cada centro.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas reafirma su compromiso con la formación continua del personal de rehabilitación, garantizando una atención de calidad, calidez y profesionalismo para las y los pacientes en todo el estado.

Los Mensajeros de Paz contribuyen así a mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, mediante servicios humanos y cercanos a las comunidades.