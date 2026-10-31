Canturosas califica de histórica a la LXVI Legislatura

El legislador destacó las reformas constitucionales aprobadas en temas de seguridad, justicia, salarios, vivienda y derechos sociales

El diputado federal por Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, afirmó que la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión ha sido histórica, con cerca de 28 reformas constitucionales aprobadas con el acompañamiento del Constituyente Permanente, es decir, 16 congresos estatales más uno.

Explicó que se trata de reformas de gran trascendencia y beneficio para la población, aunque algunas hayan sido polémicas.

Entre las más importantes destacó la reforma al salario mínimo, que ha permitido un incremento de entre 150 y hasta 250 por ciento en el interior del país y en la frontera norte; la reforma al Poder Judicial; la reforma en materia de extorsión para frenar un delito que iba al alza; la reforma electoral sobre no reelección y nepotismo; y la reforma a la prisión preventiva oficiosa que amplió el catálogo de delitos para que quien se porte mal, lleve su proceso en prisión.

Asimismo, señaló la protección y cuidado animal como seres sintientes con educación en las escuelas para evitar el maltrato; las reformas en materia de vivienda, programas sociales, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la creación del marco jurídico para la actuación de la Guardia Nacional con cerca de 130 mil elementos en el territorio nacional, y dotar de más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Omar García Harfuch, con funciones de investigación e inteligencia que antes no tenía.

Aseguró que como resultado los índices de homicidio, secuestro, feminicidio y delitos de alto impacto han ido a la baja, incluso también en Tamaulipas.

Otras reformas son la recuperación de las vías férreas y los trenes de pasajeros, la recuperación de las empresas públicas del Estado y la prohibición de vapeadores para cuidar la salud de jóvenes y niños.

Cuestionado sobre cómo han logrado impulsarlas, el legislador reconoció que los debates son acalorados, pero debe prevalecer el buen juicio, el argumento técnico y la razón de ser de la ley, por encima de la descalificación ideológica.