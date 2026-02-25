Canirac Reynosa apoya programa de cero costos para restaurantes

La reactivación del centro no sólo impactará de manera positiva al gremio restaurantero, sino también al comercio en general

La delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Reynosa anunció que se sumó de manera activa al programa municipal de cero costos para la apertura de nuevos negocios en el primer cuadro de la ciudad, al considerar que esta estrategia permitirá facilitar la llegada de restaurantes y franquicias al centro de Reynosa.

El presidente del organismo, Juan Carlos Gutiérrez Lugo, explicó que el sector restaurantero conoce los múltiples trámites y permisos que se requieren para iniciar una nueva sucursal o un restaurante, por lo que este esquema de apoyos representa un incentivo real para que más empresarios decidan invertir en esta zona de la ciudad.

Promueven facilidades entre posibles inversionistas

Indicó que, desde la cámara, ya se encuentran promoviendo entre sus afiliados y posibles inversionistas las facilidades que contempla este programa, con la expectativa de que diversos restaurantes y franquicias se instalen en el primer cuadro, aprovechando el dinamismo que actualmente se registra en el centro a partir de la actividad cultural, los espacios museísticos y los eventos que se desarrollan de forma constante.

De acuerdo con el dirigente empresarial, la reactivación del centro no sólo impactará de manera positiva al gremio restaurantero, sino también al comercio en general, al tiempo que contribuirá a fortalecer la imagen de Reynosa como un destino atractivo para visitantes de la región.

Añadió que esta estrategia permitirá, además, reforzar la promoción de la ciudad entre los habitantes del Valle del Río Grande (Texas), a quienes se busca invitar a visitar el centro histórico y consumir en los nuevos establecimientos que se instalen bajo este esquema de facilidades.

Finalmente, reiteró que Canirac continuará impulsando la participación del sector restaurantero en este programa de cero costos, al considerar que se trata de una oportunidad para detonar inversión, generar empleos y contribuir a la recuperación económica del corazón de la ciudad.