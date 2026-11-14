Canchas deportivas impulsan la renovación del río San Marcos

La experiencia de la colonia Unidad Modelo demuestra el potencial del río San Marcos para convertirse en un espacio deportivo, ecológico y comunitario

En el lecho del río San Marcos, justo en la entrada a la colonia Unidad Modelo, hay una cancha que es mucho más que un espacio para jugar fútbol. Es un ejemplo vivo de lo que la infraestructura deportiva bien hecha y bien cuidada puede lograr.

Ahí, donde muchos pensarían que el agua se llevaría todo, la cancha ha superado el paso del tiempo y las crecientes del río sin sufrir afectaciones graves.

No ha sido por casualidad. Los propios vecinos y las autoridades la han mantenido viva con pintura, limpieza y trabajo constante, convirtiéndola en un punto de encuentro para familias y deportistas.

Esa cancha es, sin duda, el mejor ejemplo de lo que se puede realizar ahora con la limpieza del río San Marcos, cuyo proyecto incluye la ampliación del Boulevard José López Portillo.

Si ahí se pudo hacer deporte en plena zona federal, con orden y cuidado comunitario, también se puede replicar en otros tramos del río.

Algunas asociaciones ecológicas se encuentran con una postura en contra del proyecto, debido a la deforestación que se tendría que realizar en algunas áreas.

Sin embargo, el propio ejemplo de la Unidad Modelo demuestra que fácilmente podría ser utilizada el área donde los árboles no han crecido considerablemente, sin necesidad de talar las zonas de mayor valor ambiental.

Otro ejemplo está frente a la Secundaria General número 5. Ahí, las canchas naturales han sido limpiadas por los propios habitantes y deportistas.

Es un área constantemente utilizada por quienes disfrutan de esta zona, a pesar de no contar con las condiciones adecuadas para la práctica de deportes como el fútbol.

Es decir, la gente ya está haciendo deporte en el río. Solo falta dotarla de infraestructura digna.

Y para eso, hoy sí hay programas federales.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), impulsa el programa Mundial Social 2026, como legado de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto contempla en todo el país la construcción y rehabilitación de 4 mil 208 canchas deportivas, de las cuales la SEDATU tiene a su cargo directamente 1 mil 200: 800 nuevas y 400 rehabilitadas, en 29 entidades federativas.

El esquema incluye 689 canchas de fútbol 5, 82 de fútbol 7 y 29 de fútbol 11, con iluminación, pasto sintético, porterías, cerca perimetral y espacios para la convivencia comunitaria.

La SEDATU explicó que la selección de los terrenos se hace con un diagnóstico técnico, en coordinación con los institutos estatales del deporte, priorizando que el predio tenga certeza jurídica, que no esté en zona inundable y que se ubique en zonas donde se necesita reforzar el tejido social.

Ese modelo, además, se apoya en Comités de Obra Comunitaria, donde los vecinos participan en la ejecución y supervisión, y se complementa con el histórico Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la SEDATU, enfocado en recuperar espacios públicos abandonados o en mal estado para convertirlos en el corazón de la convivencia.

En Victoria, la cancha de la Unidad Modelo ya demostró que sí se puede.

Ahora, con los programas federales vigentes, el río San Marcos podría pasar de ser un espacio improvisado a un corredor deportivo, ecológico y comunitario, sin destruir lo que se debe conservar y aprovechando lo que la propia gente ya cuida.

Tamaulipas ya tiene su parte en 2026

En Tamaulipas, el programa no es una promesa lejana, ya tiene inversión y canchas en marcha.

Como parte del proyecto Mundial Social, el Gobierno del Estado construye 25 canchas nuevas y rehabilita otras 43 en todas las regiones de Tamaulipas, con una inversión total de 65.7 millones de pesos.

De ese total, 52 millones de pesos son recurso federal, gestionado a través de la SEDATU, para la construcción de 22 canchas de Fut-5, 2 de Fut-7 y una de Fut-11, con las medidas reglamentarias de cada modalidad. A eso se suman 12.9 millones de pesos de recurso estatal para la rehabilitación de 43 espacios deportivos existentes.

En Victoria, la cancha de Fut-11 será precisamente una de las obras insignia, mientras que las de Fut-7 se ubicarán en Casas y Ciudad Madero.

La cancha de la Unidad Modelo ya demostró que sí se puede. Ahora, con los programas federales vigentes y con más de 65 millones de pesos ya etiquetados para Tamaulipas en 2026, el río San Marcos podría pasar de ser un espacio improvisado a un corredor deportivo, ecológico y comunitario, sin destruir lo que se debe conservar y aprovechando lo que la propia gente ya cuida.