Canalizan al DIF a niño hallado desorientado en Matamoros

Hasta el momento, no se había confirmado la identidad ni la edad del niño, tampoco se había informado sobre la localización de sus familiares

Un menor de edad fue canalizado al Sistema DIF Matamoros, luego de que una ciudadana lo encontrara aparentemente desorientado en calles de la Zona Centro y lo llevara a la Presidencia Municipal para solicitar apoyo.

Según testigos, una mujer se acercó al niño al notar que no lograba ubicarse con claridad. Para ganarse su confianza, le ofreció comprarle unas papas y le preguntó por sus padres, a lo que el menor respondió que se encontraban trabajando.

La ciudadana acudió inicialmente a una notaría en busca de orientación, pero fue dirigida a la Presidencia Municipal, donde personal de Atención Ciudadana recibió el caso y notificó al DIF.

DIF da seguimiento al caso del menor

Durante la intervención, el menor no logró proporcionar los nombres de sus padres. También llevaba un teléfono celular con el que aparentemente se comunicaba con otra persona, aunque no se precisó la identidad de ese contacto.

Minutos después, el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF acudió a las instalaciones municipales y trasladó al menor para dar seguimiento al caso.

Hasta el momento, no se había confirmado la identidad ni la edad del niño, tampoco se había informado sobre la localización de sus familiares.