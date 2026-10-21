Canaco Victoria ofrece gestionar espacios en la Feria Tamaulipas

El presidente de la Canaco Servytur, Federico González, respondió a los señalamientos de empresarios restauranteros sobre la falta de atención a sus solicitudes

Federico González dijo que la cámara vinculó a socios interesados con opciones de descuento y que puede apoyar nuevas solicitudes.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Victoria (Canaco Servytur), Federico González, respondió a los señalamientos de empresarios restauranteros sobre la falta de atención a sus solicitudes para participar en la Feria Tamaulipas 2026.

González consideró que las declaraciones del regidor de Movimiento Ciudadano, Daniel Pérez, son una opinión personal. Aseguró que, a través de la cámara, se realizaron gestiones y enlaces para que socios interesados pudieran obtener espacios y descuentos.

Añadió que Canaco está dispuesta a intervenir si algún comerciante aún busca un lugar para ofrecer sus productos. Según dijo, podrían gestionarse espacios a precios accesibles e incluso sin costo, dependiendo de las opciones disponibles.

El dirigente explicó que la feria está concesionada a una empresa y que la operación logística implica gastos. Como ejemplo de la colaboración entre comerciantes, mencionó que un socio de la cámara consiguió un espacio en el stand de uno de los municipios.