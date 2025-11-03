CANACO Reynosa insta fortalecer IMSS ante falta de especialistas

También reconocieron el esfuerzo del director del IMSS 270 y su equipo de trabajo, quien con acciones, mejora las condiciones operativas del hospital

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO SERVYTUR) hizo un llamado a las autoridades federales para fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante la falta crítica de médicos especialistas que afecta la atención a los derechohabientes en todo el país, incluido Tamaulipas.

El presidente de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, destacó que esta situación no depende de las direcciones locales de los hospitales, sino de factores estructurales y presupuestales a nivel nacional. Sin embargo, reconoció el esfuerzo y compromiso del nuevo director del Hospital General de Zona No. 270 del IMSS, quien, a poco más de un mes de haber asumido el cargo, ha impulsado acciones concretas para mejorar la atención médica y las condiciones operativas del nosocomio.

“Reconocemos el esfuerzo del nuevo Director del IMSS 270 y de su equipo de trabajo. Desde el sector empresarial reafirmamos nuestro compromiso de colaborar y de insistir ante las autoridades federales para que Reynosa y Tamaulipas reciban los recursos humanos y presupuestales que merecen”, expresó López Hinojosa.

El dirigente empresarial explicó que la contratación de especialistas se realiza mediante un proceso nacional o “draft” anual en la Ciudad de México, donde se asignan plazas conforme a la disponibilidad presupuestal. Por ello, adelantó que el sector empresarial de Reynosa trabaja junto con las direcciones del IMSS local y la Delegación Estatal Tamaulipas para diseñar un paquete de incentivos que permita atraer especialistas en el próximo ciclo de asignaciones.

Asimismo, CANACO Reynosa insistió ante los representantes nacionales del sector patronal en el Consejo del IMSS para que se garantice una distribución presupuestal más justa hacia Tamaulipas, al considerar que el déficit de personal médico, infraestructura y medicamentos requiere de una mayor inversión federal.

López Hinojosa subrayó que no se debe estigmatizar al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino fortalecerlo: “El IMSS ha sido un pilar en la historia y el bienestar de las familias mexicanas durante décadas. Es un logro colectivo que debe recibir los recursos y herramientas necesarias para cumplir con su misión”.

Finalmente, la cámara empresarial refrendó su compromiso de mantener el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado para mejorar la calidad de los servicios médicos, promover la transparencia en el uso de recursos y garantizar una atención digna a los derechohabientes.