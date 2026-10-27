Canaco Matamoros prevé alza en ventas por el Buen Fin 2026

Representantes del sector mercantil buscan incentivar el consumo local y competir con las campañas comerciales del país vecino.

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Con la expectativa de incrementar las ventas entre un 8 y un 10 por ciento en comparación con el año pasado, el comercio organizado de Matamoros se prepara para la edición 2026 del Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre.

Abraham Rodríguez Padrón, titular de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Matamoros, informó que actualmente hay alrededor de 3 mil empresas inscritas en la ciudad, aunque se espera que más establecimientos se incorporen en los próximos días.

Explicó que uno de los objetivos es ampliar la participación de comercios de diferentes giros, así como de negocios que ofrecen productos y servicios, para brindar más opciones a los consumidores y fomentar las compras durante los cinco días de promociones y descuentos.

El representante de los comerciantes estimó que la derrama económica en Matamoros podría alcanzar los 2 mil millones de pesos, al considerar también las compras que se realizan mediante pagos a plazos. Señaló que esta campaña representa una oportunidad para impulsar el consumo local y fortalecer la actividad comercial.

A nivel estatal, se contempla la participación de aproximadamente 30 mil empresas, mientras que en el país la cifra supera los 191 mil negocios registrados. Rodríguez Padrón destacó que, después de 16 años, el Buen Fin continúa consolidándose como una de las principales temporadas de consumo y busca competir con campañas comerciales como el Black Friday de Estados Unidos.