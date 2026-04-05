Campo tamaulipeco en crisis por falta de apoyos y sequía

Detallaron que de las 70 mil hectáreas que conforman el distrito 026, apenas el 40 por ciento se encuentra sembrado actualmente

El campo tamaulipeco en la zona norte, representado por los distritos de riego 025 y 026, atraviesa una crisis severa que lo mantiene al borde del colapso. Productores aseguran que las políticas alimentarias implementadas por el gobierno federal no han dado resultados.

Señalan que el incremento acelerado en el costo de los granos para siembra, así como de insumos como el diésel, mantiene contra la pared a los agricultores de todo el país.

Advierten colapso del ciclo agrícola

El presidente de la Asociación de Propietarios Rurales, Héctor Eliborio Peña de León, advirtió que el ciclo agrícola en el norte de Tamaulipas prácticamente se encuentra colapsado, debido a la falta de créditos oportunos, la ausencia de preparación previa y la sequía que no fue atendida a tiempo.

“Nuestro ciclo agrícola del norte de Tamaulipas está colapsado, debido a la falta de créditos a tiempo, no hubo preparación y aunado ahorita la sequía, desgraciadamente no hubo atención a tiempo”.

A esta situación se suma la sequía, que continúa afectando gravemente a la región, donde la falta de agua pone en riesgo la producción de alimentos.

Baja superficie sembrada en distritos de riego

En ese sentido, Peña de León señaló que, a pesar de contar con agua suficiente en el distrito de riego 026 para diversos cultivos, la superficie sembrada no alcanza los niveles esperados y los riegos avanzan con lentitud, provocando que muchos cultivos estén colapsando.

“El distrito de riego 026 tiene agua para programas completos de maíz, de algodón, de lo que sea, y no hay ni el 40% sembrado con éxito ahorita; los riegos están muy lentos y muchos cultivos están colapsando”.

No obstante, líderes campesinos sostienen que la sequía no debe ser un pretexto para la falta de apoyos, y aseguran que lo que realmente hace falta es voluntad política para atender la problemática del sector.

Cifras reflejan magnitud de la crisis

En cuanto a la superficie de siembra, detallaron que de las 70 mil hectáreas que conforman el distrito 026, apenas el 40 por ciento se encuentra sembrado actualmente.

Mientras tanto, en el distrito 025, integrado por más de 200 mil hectáreas, la siembra no alcanza ni el 10 por ciento, reflejando la magnitud de la crisis agrícola.

Productores advierten abandono del sector

Un representante del sector rural advirtió que, a diferencia de años anteriores, actualmente no existe respaldo por parte de los gobiernos, lo que agrava la situación y pone en riesgo el futuro de la actividad agrícola en la región.

“En años anteriores ya habíamos tenido problemas de sequía, pero los gobiernos nos apoyaban; ahora no tenemos ningún apoyo del gobierno estatal ni del federal, estamos definitivamente mal, ya no soportamos más. Si este año algunos sembraron, para el próximo año aquí no va a haber agricultura en la frontera norte de Tamaulipas”.

Advierten bloqueos como medida de presión

Ante este panorama, productores advirtieron que, de no obtener una respuesta antes del fin de semana, a partir del próximo lunes iniciarán bloqueos en carreteras, casetas y accesos a puentes internacionales como medida de presión.

Movilización nacional del sector agrícola

Peña de León señaló que esta movilización forma parte de una manifestación nacional, con la intención de visibilizar la crisis del campo y su impacto en la economía del país.