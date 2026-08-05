Campo se queda vacío: siembran 52% y sorgo no paga no el diésel

De acuerdo con productores, el costo de producción por hectárea supera los 4 mil 600 pesos y el diésel pasó de 24 a 29 pesos por litro

Aunque hoy las condiciones climáticas son buenas y hay humedad en la tierra, los productores tamaulipecos ya no quieren volver a sembrar.

El desaliento es total y se explica con una sola palabra: precio.

Para el ciclo Primavera-Verano 2026, Tamaulipas tenía programadas 764 mil 300 hectáreas, pero solo se lograron sembrar 397 mil 800.

Es decir, apenas el 52% del plan. Quedaron 366 mil 500 hectáreas inactivas, el 48% de la tierra sin producir.

El fantasma de 2025

El origen de esta crisis de confianza está en lo que pasó en el 2025: productores de todo el país tomaron carreteras, bloquearon el Puente Pharr en Reynosa y cerraron la carretera Victoria-Matamoros en San Fernando exigiendo precios de garantía justos.

Denunciaron que no les alcanzaba ni para pagar insumos, diésel, semilla, renta de maquinaria y preparación de la tierra. Sembrar se convirtió en sinónimo de endeudarse.

¿Cuánto vale el sorgo?

Aquí está la clave del abandono:

2022: La tonelada de sorgo se pagó hasta en 6 mil 500 pesos.

2023: Bajó a 4 mil 300 pesos.

2024: Se desplomó a 3 mil 300 pesos.

2025: Se mantuvo entre 3 mil 400 y 3 mil 800 pesos, con descuentos por humedad e impurezas que lo dejaban en 3 mil 500 pesos reales.

2026: El arranque de la cosecha Otoño-Invierno 2025-2026 está igual: entre 3 mil 600 y 3 mil 800 pesos por tonelada, hasta 4 mil 100 en San Fernando, pero con castigos que lo regresan a 3 mil 500.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) reporta precios en bodega de 3 mil 920 a 4 mil 050 y precio de mercado de 4 mil 379 pesos, muy lejos de lo rentable.

Mientras tanto, el costo de producción por hectárea supera los 4 mil 600 pesos y el diésel pasó de 24 a 29 pesos por litro.

¿Cuál es el precio justo?

Los productores son claros y llevan dos años con la misma exigencia:

Sorgo: 6 mil pesos por tonelada como mínimo, algunos piden 6 mil 200.

Maíz: 7 mil 200 pesos por tonelada.

Trigo cristalino: 6 mil pesos.

En octubre de 2025, el Gobierno Federal ofreció 6 mil 050 pesos para el maíz en el Bajío y los agricultores lo calificaron de "burla" e "insulto". El Frente Estatal de Productores de Tamaulipas exige que se reconozca que con 3 mil 500 pesos por tonelada de sorgo no se cubre ni el costo, se necesita al menos un 10% de ganancia para seguir vivo.

Si no hay precio justo, advierten, Tamaulipas, que es el número 1 en sorgo a nivel nacional con el 46% de la producción y 13 a nivel nacional en alimentos, con 8.3 millones de toneladas y la superficie agrícola más grande del país con 2.8 millones de hectáreas, dejará de sembrar y el déficit alimentario lo pagaremos todos, con carne, leche y huevo más caros.