Campesinos alertan sobre crisis alimentaria en Tamaulipas

Entre sus principales demandas se consideran precios justos para sus productos, reducción en los costos del diésel y acceso a créditos para reactivar el campo

En el segundo día de protestas durante el mes de abril, campesinos de México, particularmente en la zona de Tamaulipas, reiteraron su inconformidad tras varios años sin recibir respuesta a sus demandas. Advirtieron que, de no obtener una solución favorable, la situación podría escalar hasta convertirse en una crisis en la producción de alimentos.

Marco Antonio Medina Rangel, campesino de Río Bravo, alertó sobre las consecuencias económicas que ya comienzan a percibirse.

“Se puede derivar en una gran inflación, y de hecho ya está, ya se están viendo en algunos productos… imagínense la dimensión que se puede ocasionar cuando los productores dejemos de realizar nuestras actividades productivas”, expresó.

Entre los productos que podrían verse afectados se encuentran básicos en la mesa de los mexicanos, como el tomate y el chile serrano.

Actualmente, en Reynosa, estos alimentos se comercializan en un promedio de 80 pesos por kilogramo, lo que, según los manifestantes, respalda su preocupación ante la falta de atención por parte de las autoridades. Además, señalaron que esta situación podría abrir la puerta a la importación de productos, desplazando la producción nacional.

Arremeten contra políticas actuales en materia agrícola

En este sentido, Arturo Cortez Carrizales, integrante de los pequeños propietarios rurales, criticó las políticas actuales en materia agrícola.

“Hablan mucho de una sustentabilidad alimentaria… pero el campo está en agonía. Han abierto las puertas a la importación y no han dado prioridad a lo que se produce en el país, es una política de contradicciones”, afirmó.

Las movilizaciones se concentraron en dos puntos estratégicos: el cruce conocido como “la Y”, que conecta a San Fernando con Matamoros y Reynosa, así como la autopista a Nuevo Progreso. En este último punto, los manifestantes levantaron las plumas de las casetas de peaje, permitiendo el libre tránsito como medida de presión para ser escuchados.

Cortez Carrizales también detalló las principales demandas del sector, entre ellas precios justos para sus productos, reducción en los costos del diésel y acceso a créditos para reactivar el campo.

“Todo está por las nubes… necesitamos créditos porque el campo está en bancarrota. Antes había apoyos como Banrural y hoy ya no existen”, señaló.

Los campesinos advirtieron que, de no alcanzarse una solución en los próximos días, intensificarán sus acciones con bloqueos en carreteras clave, como la conexión Reynosa-Monterrey, la carretera Ribereña y puentes internacionales. Aseguraron que ya no participarán en mesas de negociación y que esperan una respuesta directa de las autoridades.

Medina Rangel subrayó que el movimiento no tiene tintes políticos, sino que responde a la situación crítica del campo.