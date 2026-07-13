Campechaneada reúne a miles de asistentes en Nuevo Laredo

El Estado dio a conocer que 15 mil personas asistieron a la fiesta para celebrar el 178 aniversario de la fundación de la ciudad

El Gobierno de Nuevo Laredo dio a conocer que 15 mil personas asistieron a la Campechaneada, una fiesta realizada la noche del sábado para celebrar el 178 aniversario de la fundación de la ciudad.

Cinco cuadras de la calle Campeche fueron habilitadas como zona peatonal durante el evento, mientras restaurantes y comercios instalaron mesas y exhibieron sus productos sobre las banquetas, aprovechando las condiciones favorables del clima.

En la vialidad se instalaron dos escenarios con presentaciones musicales en vivo a cargo de Grupo Impacto, Kombolokos y Club Atlético Carnaval, para cerrar la jornada con un concierto de Matute.

A pesar de la lluvia registrada durante la celebración, las familias permanecieron en el lugar para disfrutar de las distintas actividades organizadas como parte de los festejos.

El evento también recibió a visitantes de Laredo, Texas, quienes además de los espectáculos musicales disfrutaron de la gastronomía local, con una mega discada y sándwiches de pulled pork.

La celebración contó con un operativo de seguridad en el que participaron la Guardia Estatal, Tránsito y Vialidad y Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de mantener el orden y brindar atención a los asistentes.