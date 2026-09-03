Campaña en Nuevo Laredo promueve hablar de las emociones

La enfermedad física, vivir con dolor crónico, discapacidad o enfermedades graves puede impactar significativamente la salud mental

El Departamento de Salud Mental del Hospital General de Nuevo Laredo arrancó la campaña para prevención del suicido con el lema “Cambiemos la narrativa, hablar de emociones salva vidas”.

El objetivo es concientizar y sensibilizar a la población sobre la importancia de aprender el manejo de las emociones, lo cual puede salvar vidas, justo en la semana en que un adolescente de 14 años se quitó la vida en el patio de su casa.

Promueven la importancia de solicitar ayuda

Mediante pláticas impartidas por personal del área de Psicología a pacientes que esperan su turno en el hospital, se les informa que vale la pena pedir ayuda cuando las emociones afectan la salud mental, con la seguridad de que se les ayudará sin juzgar.

Como parte de las actividades, este miércoles se impartió una plática a los usuarios en el área de Consulta Externa, abordando el tema “Factores que influyen en las personas que presentan Conducta Suicida”.

Advierten sobre factores de riesgo

Algunos factores son la tristeza persistente, la desesperanza y la pérdida de interés en actividades cotidianas.

Consumo de alcohol y drogas, la pérdida de trabajo que puede generar incertidumbre, estrés financiero y afectaciones en la autoestima.

Las dificultades económicas y las deudas pueden provocar sentimientos de angustia, desesperación y falta de alternativas. Los conflictos de pareja, las rupturas, discusiones frecuentes o situaciones de violencia pueden desencadenar crisis emocionales intensas.

La enfermedad física, vivir con dolor crónico, discapacidad o enfermedades graves puede impactar significativamente la salud mental.

Acceso a medios letales. La disponibilidad de métodos para hacerse daño incrementa el riesgo durante momentos de crisis.

Hospital brinda atención psicológica gratuita

En el Hospital General, la atención psicológica es gratuita, para brindar acompañamientos con calidad y empatía.

Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800 911 2000.