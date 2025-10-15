Campaña de ayuda humanitaria moviliza al sur de Tamaulipas

Organizaciones civiles, sindicatos y Marina coordinan acopio de alimentos, agua y ropa para damnificados por lluvias recientes

En la región sur de Tamaulipas se ha iniciado una campaña solidaria y de apoyo humanitario, para quienes han resultado afectados en las recientes inundaciones en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

En los distintos municipios se concentran víveres, ropa y artículos de limpieza. “Dios está contigo”, se lee en uno de los mensajes escritos sobre latas de comida, que esperan ser enviados a las familias damnificadas por las lluvias.

En esta acción participan organizaciones civiles, sindicatos, cuerpos de auxilio y dependencias federales, que de manera coordinada trabajan para canalizar la ayuda.

En Altamira, el magisterio tamaulipeco, encabezado por el profesor Juan Francisco Guevara Barrón, secretario de Organización IX del SNTE, se ha sumado a la colecta nacional impulsada por la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

“El magisterio siempre ha estado cerca de las familias mexicanas, en momentos como este, nuestra solidaridad y empatía se convierten en una extensión del aula”.

De igual forma, la Cruz Ámbar Altamira, en coordinación con la CTM, ha establecido puntos de acopio y brigadas móviles para recolectar agua, alimentos no perecederos, cobijas y artículos de limpieza. Su delegado, Humberto Hernández Zúñiga, informó que la participación de la ciudadanía ha sido constante y comprometida.

“La gente responde con generosidad, cada aportación representa esperanza para quienes hoy lo han perdido todo”, señaló.

En paralelo, la Secretaría de Marina, a través de la Primera Zona Naval, activó el Plan Marina en su Fase de Recuperación, habilitando centros de acopio en Ciudad Madero, Tampico y Altamira, con el propósito de reunir y trasladar víveres hacia las entidades más afectadas.

Los centros de recolección operan en puntos estratégicos como el Cuartel General de la Primera Zona Naval, ASIPONA Altamira y Tampico, el Astillero de Marina Núm. 2 y el Hospital Naval de Tampico; ahí se reciben alimentos no perecederos, agua embotellada y artículos de higiene personal, que serán transportados por unidades navales, terrestres y aéreas hacia Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

En cada caja de víveres y prenda recolectada se refleja el compromiso social de un estado que ha sabido responder ante la emergencia nacional; las instituciones y la ciudadanía coinciden en un mismo propósito: brindar apoyo inmediato y efectivo a las familias que hoy enfrentan la pérdida y la reconstrucción.