Camioneta atropella a adulto mayor en el centro de Tampico

El lesionado fue atendido en el sitio por socorristas de Voluntarios Zona Sur y trasladado al Hospital General de Zona número 6 del IMSS

Un adulto mayor de 64 años resultó lesionado tras ser golpeado por una camioneta en el Centro Histórico de Tampico.

El accidente se presentó sobre la calle Héroes del Cañonero Tampico, casi esquina con Benito Juárez, cerca de la entrada al estacionamiento subterráneo del Gobierno Municipal.

Trasladan al adulto mayor a un hospital del IMSS

El lesionado fue atendido en el sitio por socorristas de Voluntarios Zona Sur y trasladado al Hospital General de Zona número 6 del IMSS.

La presencia de la unidad y las labores de atención al lesionado provocaron afectaciones a la circulación en esta zona del Centro Histórico, principalmente debido a que el percance ocurrió alrededor del mediodía.

Socorristas de Voluntarios Zona Sur acudieron al lugar para valorar al adulto mayor, quien se encontraba consciente y presentaba aparentemente golpes en la pierna y el brazo izquierdos.

Advierten aumento de accidentes con adultos mayores

A últimas fechas, y conforme a reportes de la Dirección de Tránsito, en Tampico, se han presentado con mayor regularidad, accidentes donde se ven involucradas personas de la tercera edad, que generalmente resultan lesionadas al ser atropelladas.