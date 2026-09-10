Camión derriba tres postes y causa daños en Altamira

La situación generó preocupación entre padres de familia y personas que se encontraban en las inmediaciones del plantel educativo

Un camión materialista provocó daños de consideración en la colonia Fidel Velázquez de Altamira, luego de que por su altura enganchara y arrastrara cables de telefonía, ocasionando que tres postes de madera fueran derribados en cadena y uno más quedara ladeado.

El incidente ocurrió sobre la calle Plan de Ayala, en la zona ubicada detrás de El Teletón y frente a una escuela primaria y secundaria particular.

Camión enganchó cables y derribó postes

De acuerdo con el Jefe de Peritos de la Dirección de Tránsito en Altamira, Pablo Fernández, la unidad pesada habría enganchado un cable que, al ser jalado, provocó un efecto en cadena que terminó por derribar tres postes y afectar a otro más.

La situación generó preocupación entre padres de familia y personas que se encontraban en las inmediaciones del plantel educativo, debido a que inicialmente se corrió la versión de que había cables con corriente eléctrica tirados sobre la vía pública.

Sin embargo, tras la revisión de Protección Civil y las autoridades, se confirmó que los cables involucrados correspondían únicamente a servicios de telefonía, por lo que no existía riesgo relacionado con energía eléctrica.

No se reportaron personas lesionadas

Por este hecho no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales; Protección Civil acudió al sitio para verificar las condiciones de seguridad, mientras se esperaba el arribo de cuadrillas de la empresa de telefonía, para realizar los trabajos correspondientes y colocar nuevamente los postes afectados.

Las autoridades solicitaron paciencia a automovilistas y vecinos, debido a que los trabajos podrían generar afectaciones momentáneas a la circulación en este sector de la colonia Fidel Velázquez.

El accidente también hace visible el riesgo que representan las unidades de carga que circulan con materiales o estructuras de gran altura y pueden enganchar cables aéreos.