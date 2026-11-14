Caminarán este sábado en Altas Cumbres contra la diabetes

La Secretaría de Salud de Tamaulipas conmemorará este sábado el Día Mundial de la Diabetes con actividad física, en el ejido Altas Cumbres

Con una caminata familiar en el ejido Altas Cumbres de esta capital, la Secretaría de Salud conmemorará este sábado el Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de promover la actividad física y la detección oportuna de esta enfermedad.

La directora general de Políticas de Salud en Tamaulipas informó que esta actividad se realizará este sábado a las 7:00 de la mañana. El punto de reunión será el estacionamiento de Altas Cumbres.

A los asistentes se les pide llevar agua, gorra, manga larga, bloqueador solar y repelente de insectos, ya que se espera un día soleado.

La expectativa es reunir entre 100 y 200 personas, aunque la invitación está abierta para todos.

“Esperamos más o menos un aforo de doscientas personas aproximadamente, la verdad es un ambiente familiar, pueden acudir personas de todas las edades, todos y todas pueden participar para conmemorar este día, activarnos y pues evitar que la diabetes forme parte de nuestras vidas, porque no nada más se enferma la persona, sino pues toda la familia básicamente”, señaló la funcionaria.

Las cifras, advirtió, son preocupantes. A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala que el 17 por ciento de la población adulta presenta diabetes tipo 2, lo que representa 14.4 millones de personas, de las cuales 5 millones no sabían que tenían la enfermedad.

“Eso es un problema porque ya después ya empiezan a tener complicaciones y muchas, muchas ocasiones irreversibles”, explicó.

En Tamaulipas, el 10.9 por ciento de las personas de 20 años y más tienen diabetes, lo que representa aproximadamente 257 mil personas.

“Las cifras son preocupantes, hay que activarnos, hay que adoptar estilos de vida saludable para evitar que esta enfermedad forme parte de nosotros”, dijo Arzate.

Recordó que la diabetes es incurable, una vez que se diagnostica acompaña a la persona el resto de su vida, lo que resta calidad de vida porque implica tomar medicamento y acudir todos los meses a consulta.

“Por eso les decía que no nada más se enferma la persona, sino toda la familia, porque ya nos tienen que acompañar, ya tenemos que estar visitando los hospitales”, expresó.

Lo que sí es totalmente modificable, aseguró, son los factores de riesgo: la obesidad y el sedentarismo. Por eso la caminata busca convertir la actividad física en uno de los hábitos de la población.

Aclaró que las actividades de prevención no son solo por la conmemoración. En todos los establecimientos de salud, durante todo el año, se realizan detecciones de glucosa, toma de presión arterial, evaluación de peso y talla y orientación nutricional.

“Pueden acercarse a los servicios de salud, confíen en nosotros, confíen en nuestro trabajo, porque todo el año estamos haciendo básicamente estas detecciones, medición de glucosa, toma de presión arterial, evaluación del peso y la talla, orientación nutricional para saber más o menos qué podemos comer, qué no podemos comer, mucha gente desconoce esta parte, promover la actividad física y pues para eso estamos, para trabajar para ustedes”, concluyó.