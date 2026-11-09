Camina 80 kilómetros alcalde tras escapar de sus captores

Miguel Ángel Almaraz, ofreció sus primeras declaraciones luego de la situación que enfrentó y aseguró que salió por su propio pie del lugar donde se encontraba

El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, ofreció sus primeras declaraciones luego de la situación que enfrentó y aseguró que logró salir por su propio pie del lugar donde se encontraba, al que describió como un potrero, para posteriormente buscar la manera de ponerse a salvo.

En un breve encuentro con medios de comunicación, el edil señaló que, al presentarse una oportunidad, él y otras personas brincaron una cerca y comenzaron a correr durante aproximadamente una hora para alejarse del sitio.

Almaraz relató que después tuvieron que caminar y deambular durante toda la noche, recorriendo, según sus propias palabras, alrededor de 80 kilómetros hasta llegar a un lugar seguro.

El presidente municipal manifestó que se encuentra bien, sin golpes ni lesiones, aunque reconoció que la experiencia le provocó un fuerte susto. Durante sus declaraciones se le observó tranquilo, mientras respondía brevemente sobre lo ocurrido.

Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de los hechos ni precisó si ya presentó una denuncia formal o cuál será el procedimiento legal que seguirá ante las autoridades correspondientes.