Cambios en COMAPA de Altamira buscan cercanía con la ciudadanía

Marian Denis Fernández de la Cruz asume la Gerencia General; el organismo iniciará reuniones informativas semanales para atender directamente a los usuarios

Con el objetivo de fortalecer la atención directa a los usuarios y mantener una comunicación permanente sobre los problemas y acciones relacionadas con el agua potable, drenaje y alcantarillado, el Gobierno Municipal de Altamira anunció cambios en la estructura de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El presidente municipal, Armando Martínez Manríquez, informó que, tras la renuncia voluntaria de Gabriel Arcos como gerente general, fue aprobado el nombramiento de Marian Denis Fernández de la Cruz como nueva titular del organismo operador, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo desde la creación de la COMAPA Altamira.

Martínez Manríquez destacó que la nueva gerente cuenta con experiencia dentro de la administración municipal, al haberse desempeñado como directora de Obras Públicas, además de haber ocupado responsabilidades en el área de maquinaria y equipo y participar durante aproximadamente un año y medio como consejera municipal de la COMAPA.

El alcalde señaló que el cambio busca imprimir una nueva dinámica al organismo, basada en informar, atender y mantener una mayor cercanía con la población, particularmente cuando se presenten problemas relacionados con el suministro de agua o los sistemas de drenaje.

Como parte de esta estrategia, anunció el inicio de las llamadas "mañaneras de COMAPA Altamira", reuniones informativas que se realizarán los miércoles a las 8:00 de la mañana, en las que se dará a conocer el avance de obras, atención de fugas y drenajes, situación de los tanques de almacenamiento y otros temas relacionados con el funcionamiento del organismo.

"Informar, informar e informar; comunicar y que la ciudadanía, cuando tenga un problema de agua, de inmediato sepa qué está sucediendo", planteó el presidente municipal al explicar la nueva dinámica de atención.

Por su parte, Marian Denis Fernández de la Cruz, nueva gerente general de la COMAPA Altamira, afirmó que asume el cargo como un reto y con responsabilidad, pero también con disposición de continuar trabajando al servicio de la ciudadanía.

La funcionaria señaló que una de sus prioridades será mantener un canal de comunicación directo con los usuarios para explicar qué está ocurriendo ante una problemática, cuáles son las acciones que se realizarán y, en la medida de lo posible, cuándo podrá resolverse.

"Es importante la comunicación entre la ciudadanía y el organismo", sostuvo la nueva gerente, quien planteó como ejes de su gestión la unidad, la igualdad y la atención humana.

El alcalde Armando Martínez Manríquez también informó que Gabriel Arcos, quien ocupará este cargo en la gerencia general de la Comapa, dijo que continuará colaborando en la administración municipal como director de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, donde se aprovechará su experiencia técnica en materia hidráulica.

Agregó que la nueva gerente tendrá facultades para revisar el funcionamiento y el organigrama de la COMAPA, así como realizar los cambios que considere necesarios dentro de la estructura del organismo, conforme a las atribuciones que establece la legislación estatal.

Con estos movimientos, la administración municipal busca que la COMAPA tenga una presencia más cercana ante los usuarios y que los problemas relacionados con el servicio sean comunicados y atendidos antes de que escalen a situaciones como protestas o bloqueos viales.