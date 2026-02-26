Cambio en Tránsito y Vialidad de Matamoros; cesan a titular

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que José Luis Castillo García dejará su cargo como director de Tránsito y Vialidad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Castillo García asumió la titularidad en octubre de 2024. Durante su gestión destacó la implementación de operativos contra los llamados “moches”, acciones que derivaron en la baja de nueve elementos por su presunta participación en estos actos. Hasta el momento, el secretario del ayuntamiento en Matamoros, Manuel Perusquía Ramírez no se ha manifestado al respecto.