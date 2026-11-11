Cambian a secretario del Ayuntamiento a 1 año de asumir el cargo

La secretaría ahora está a cargo de Rolando Guevara González, quien se desempeñaba como jefe de la oficina de la Presidencia Municipal

Ernesto Ferrara Theriot dejó su cargo como secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, a menos de 1 año de asumir la encomienda.

Aunque la separación no se dio a conocer oficialmente, de manera extraoficial se indica que fue renuncia por motivos personales, específicamente por cuestiones de salud.

Rolando Guevara queda a cargo de la secretaría

La secretaría ahora está a cargo de Rolando Guevara González, quien se desempeñaba como jefe de la oficina de la Presidencia Municipal.

No es la primera vez que Guevara González tiene este cargo. En la anterior administración municipal que presidió Carmen Lilia Canturosas Villarreal, fue secretario del Ayuntamiento.

Desde la administración de Carmen Lilia Canturosas, que inició en octubre de 2021, a la fecha, ha habido varias personas en este cargo.

Primero fue Juan Ángel Martínez Salazar, sin embargo, en septiembre de 2023 fue enviado como secretario de Desarrollo Económico, área en la que estaba Rolando Guevara como titular, y entonces fue nombrado secretario del Ayuntamiento.

En julio de 2024, ambos regresaron a sus puestos originales.

Ferrara ocupaba el cargo desde noviembre de 2025

En abril de 2023, Ernesto Ferrara era regidor, y solicitó licencia para ser secretario de Educación, Cultura y Deportes.

En la segunda administración de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, que inició en octubre de 2024, Ferrara Theriot continuó como secretario de Educación, Cultura y Deportes, sin embargo, en noviembre de 2025, Juan Ángel Martínez Salazar, quien era secretario del Ayuntamiento, fue nombrado secretario de Educación, Cultura y Deportes, y Ferrara fue secretario del Ayuntamiento.

Este cargo lo ocupó hasta este fin de semana, pues el lunes ya no se presentó a su oficina, y no ha dado declaraciones al respecto ni se ha pronunciado en sus redes sociales.