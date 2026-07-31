Cambia Colegio Calmecac denominación 'militarizado' por norma

El Colegio Militarizado Calmecac de Reynosa pasará a denominarse simplemente Colegio Calmecac, en cumplimiento a los nuevos lineamientos de la SEP

El Colegio Militarizado Calmecac, uno de los planteles educativos que opera en Reynosa, informó a su comunidad escolar que continuará prestando sus servicios educativos bajo la denominación de Colegio Calmecac, en cumplimiento de las nuevas disposiciones emitidas por las autoridades educativas.

A través de un comunicado difundido durante el periodo vacacional, la institución dio a conocer a madres y padres de familia, estudiantes y egresados que el cambio obedece a su compromiso de mantenerse dentro del marco legal vigente, luego de los nuevos lineamientos anunciados recientemente por la Secretaría de Educación.

El plantel destacó que, aunque dejará de utilizar el término "militarizado" en su nombre, mantendrá intacto su modelo educativo basado en la excelencia académica, la disciplina, los valores y la formación integral de sus estudiantes.

Asimismo, reiteró su compromiso con los derechos humanos, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de violencia o conducta que atente contra la dignidad de las personas.

El Colegio Calmecac agradeció la confianza que las familias han depositado en la institución a lo largo de los años y aseguró que esta nueva etapa representa únicamente una adecuación a las disposiciones oficiales, sin modificar los principios educativos que han caracterizado al plantel.