Tamaulipas

Camaroneros frente a Playa Bagdad dejan 18 tortugas varadas

Por: María Fernanda Colunga

20 Noviembre 2025, 12:59

La presencia de embarcaciones con redes de arrastre genera inquietud ambiental por su posible relación con el aumento de tortugas verdes halladas en la zona.

Durante las últimas dos a tres semanas, el equipo de monitoreo de Conibio Global ha detectado un incremento de tortugas verdes juveniles varadas en la zona de Playa Bagdad. En total, se localizaron 18 ejemplares: solo dos estaban con vida, una de ellas entregada por PROFEPA para su rehabilitación y posterior liberación.

Los indicios coinciden con la presencia de dos embarcaciones camaroneras operando con redes de arrastre aproximadamente a un kilómetro de la costa. Este método de pesca representa un riesgo para las tortugas marinas, ya que quedan atrapadas y son incapaces de subir a la superficie para respirar. La cifra registrada en tan poco tiempo refuerza la preocupación de que la mortandad continúe mientras estos barcos permanezcan en la zona.

A ello se suma un elemento que dificulta la respuesta: las embarcaciones no aparecen en los mapas ni en el radar satelital, debido a que mantienen su AIS (sistema de identificación) apagado. Esto impide conocer su origen, determinar si pertenecen a México u otro país, e identificar matrícula o datos oficiales esenciales para su supervisión.

Conibio Global informó que presentará una denuncia formal ante CONAPESCA, Capitanía de Puerto de Matamoros y PROFEPA. Se solicitará una investigación inmediata, pues la mortandad de tortugas marinas constituye un delito ambiental federal que debe atenderse con urgencia.

La organización señaló que continuará informando a la ciudadanía y a las autoridades sobre los avances y mantendrá acciones de seguimiento para la protección de la fauna marina del Golfo de México.

¿Por qué apagan el AIS las embarcaciones?

En muchos casos, los barcos apagan su AIS para evitar ser rastreados durante actividades potencialmente irregulares o no autorizadas. Aunque no siempre implica una infracción, operar sin señal en zonas sensibles dificulta la vigilancia y complica la identificación de responsables en incidentes ambientales.

