Cámaras corporales frenan quejas por extorsión en Altamira

Actualmente, los 68 elementos operativos de la corporación cuentan con cámaras corporales que deben portar encendidas durante sus labores en campo

A dos años de la implementación de cámaras corporales en los agentes de Tránsito y Vialidad de Altamira, las denuncias por presuntos actos de extorsión contra automovilistas han disminuido de manera notoria.

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito y Vialidad municipal, explicó que durante los primeros tres años de la administración municipal fueron dados de baja al menos 18 elementos de Tránsito que estuvieron vinculados o fueron denunciados por presuntos casos de abuso o extorsión a conductores.

Sin embargo, señaló que durante el segundo periodo de gobierno, la problemática ha sido controlada mediante una mayor supervisión y el uso de herramientas tecnológicas.

Los 68 agentes portan cámaras corporales

Actualmente, los 68 elementos operativos de la corporación cuentan con cámaras corporales que deben portar encendidas durante sus labores en campo.

Estos dispositivos permiten documentar las intervenciones de los agentes y, al mismo tiempo, representan una medida de protección tanto para los elementos como para los ciudadanos.

Cerecedo Maya destacó que el uso de las cámaras ha contribuido a mejorar la percepción sobre la corporación y a disminuir los señalamientos relacionados con posibles actos de corrupción.

Las grabaciones pueden ser utilizadas como respaldo en caso de que exista alguna denuncia o reporte sobre la actuación de un agente.

Agentes no pueden apagar los dispositivos

El director de Tránsito precisó que, cuando una cámara presenta alguna falla o resulta dañada, el elemento debe elaborar una ficha informativa y la situación es puesta en conocimiento de la Contraloría y de las autoridades municipales correspondientes, con el objetivo de dejar constancia de lo ocurrido.

Asimismo, advirtió que los agentes no tienen autorización para apagar las cámaras durante sus recorridos. Si un elemento decide desactivarla por voluntad propia, puede ser sujeto a un procedimiento administrativo e incluso enfrentar la baja de la corporación.

Indicó que, hasta el momento, no se ha documentado mediante las cámaras un caso en el que un ciudadano haya ofrecido dinero a un agente de Tránsito, aunque sí se han registrado situaciones de confrontación e insultos durante los operativos y labores de vialidad.

De esta manera se busca mantener bajo control los actos de corrupción dentro de la corporación y fortalecer la confianza de los automovilistas en los agentes encargados de regular el tránsito en el municipio.