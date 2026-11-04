Camalote tendrá nuevas compuertas y cámaras de vigilancia

De acuerdo con José Luis del Ángel Sosa, coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana del Agua, una vez que comiencen los trabajos

. El sistema lagunario del Camalote tendrá una intervención integral que contempla la construcción de nuevas compuertas, un paso controlado para embarcaciones y un mecanismo especial para el desplazamiento de peces, además de la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al C5 de la zona conurbada, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad hídrica y evitar una nueva crisis como la registrada en 2024.

Nuevas compuertas y pasos para embarcaciones y peces

El proyecto, que ya cuenta con autorización de recursos federales a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con asignación de la Secretaría de Hacienda, busca resolver problemas que durante años han afectado la operación de esta infraestructura estratégica, particularmente el desorden en el paso de embarcaciones y el riesgo de filtraciones de agua salobre hacia los cuerpos de agua dulce utilizados para el abastecimiento de la región.

Entre las principales obras destaca la construcción de nuevas compuertas, así como un paso de lanchas diseñado para regular el tránsito de las embarcaciones mediante una estructura tipo rampa.

También se incorporará un paso especial para peces, elaborado con asesoría de especialistas, que permitirá el desplazamiento de las especies acuáticas entre ambos lados del sistema y facilitará su retorno cuando las condiciones del agua cambien.

Esta infraestructura busca evitar situaciones como la mortandad de peces registrada durante la contingencia hídrica anterior, cuando las variaciones en las condiciones del agua representaron un problema para la fauna acuática.

De acuerdo con José Luis del Ángel Sosa, coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana del Agua, una vez que comiencen los trabajos, se estima que la construcción podría quedar concluida en un periodo de seis a ocho meses.

Las obras forman parte de una estrategia de coordinación institucional en la que participan Conagua, el Gobierno de Tamaulipas, autoridades municipales, la Secretaría de Marina y organismos ciudadanos vinculados con la gestión del agua.

La intervención pretende ordenar la operación de las compuertas y mantener un mayor control sobre las condiciones hidráulicas del sistema, considerado fundamental para garantizar el suministro de agua dulce en la zona sur de Tamaulipas.

El C5 podrá vigilar las compuertas del Camalote

En materia de seguridad, se conformó un comité multidisciplinario encabezado por la Secretaría de Marina, que mantiene labores de vigilancia en el sector desde hace aproximadamente tres o cuatro meses.

Como parte de este esquema, se contempla la donación e instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del Camalote, cuyos registros podrán ser monitoreados desde el C5 de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. El propósito es mantener una supervisión permanente de la infraestructura y de las actividades que se desarrollan alrededor de las compuertas.

Prevén atención comunitaria y mantienen el monitoreo del agua

Sin embargo, la intervención no se limitará a las obras hidráulicas. También se anunció un programa de atención social dirigido a las familias que habitan en la comunidad del Camalote, para lo cual se realizó un diagnóstico especializado con investigadores en materia social, quienes identificaron necesidades relacionadas con salud, alimentación, educación e infraestructura.

La intención es dejar atrás el esquema de apoyos ocasionales, como la entrega de despensas o acciones asistenciales aisladas, para avanzar hacia un modelo de desarrollo comunitario que permita atender de manera integral las condiciones de rezago y pobreza extrema que enfrentan sus habitantes.

Los participantes destacaron que la comunidad mantiene una relación histórica con la operación del sistema hidráulico, particularmente porque el cierre de las compuertas mediante estructuras metálicas puede impedir temporalmente el paso de sus embarcaciones.

Por ello, el nuevo proyecto busca conciliar la protección del agua dulce con las actividades cotidianas de las familias, incorporando soluciones técnicas que permitan mantener el funcionamiento de la infraestructura sin desatender las necesidades de quienes viven en este sector. Estas acciones se desarrollan en un contexto de fortalecimiento de la seguridad hídrica regional.

Se informó que el sistema de captación registra alrededor del 120 por ciento de su capacidad de referencia y que, pese a haber superado prácticamente la temporada de lluvias, continúa el monitoreo mediante boletines diarios y modelos matemáticos predictivos.

El objetivo, explicó José Luis del Ángel Sosa, es pasar de la atención reactiva de las emergencias a una estrategia de prevención que permita anticipar riesgos y evitar que la región vuelva a enfrentar una situación crítica como la de 2024.