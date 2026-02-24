Calidad del aire se registra como no saludable por PM2

El monitoreo de la calidad del aire continuará diariamente para informar a la población sobre posibles riesgos y tomar las precauciones necesarias.

Durante el fin de semana, la región de los dos Laredos presentó mala calidad del aire, calificada como no saludable para la comunidad. La Dirección de Protección Civil informó que el principal contaminante detectado fue la partícula PM2, capaz de afectar el sistema respiratorio al permanecer suspendida en el ambiente.

Recomendaciones para la población

Se hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar cubrebocas, especialmente quienes padecen alergias, asma o enfermedades respiratorias, y a evitar realizar actividades físicas al aire libre. Aunque este lunes la calidad del aire mejoró, existe la posibilidad de que los niveles de contaminación vuelvan a elevarse.

Origen de la contaminación y monitoreo constante

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, explicó que la contaminación se debe a humo y partículas provenientes de incendios forestales en el centro del país y su acumulación por la estática de los vientos.

“Es una estática de los vientos en la ciudad y la acumulación de partículas por incendios en el centro de la República, ya que tenemos una fuente de incendios muy, muy fuerte por la temporada de incendios forestales.”

Medidas preventivas y alertas a la ciudadanía

“Por alguna situación climatológica y de vientos llegó a esta región y quedó estática, pero bueno, afortunadamente no hubo alguna consecuencia qué lamentar. Hubo recomendaciones que se dieron a las personas, adultos mayores, niños, o alguna persona con alguna enfermedad bronco respiratoria, usar cubreboca, básicamente. Sí, definitivamente, son situaciones climatológicas que no podemos detenerlas, pero sí alertar y avisar a la ciudadanía.”

El monitoreo de la calidad del aire continuará diariamente para informar a la población sobre posibles riesgos y tomar las precauciones necesarias.