Cajero de Ciudad Victoria 'se traga' 10 mil pesos a cliente

Resumen: José Guadalupe Beas Mascorro perdió 10 mil pesos en un cajero; tras cuatro días, el banco no ha solucionado el depósito fallido

El señor José Guadalupe Beas Mascorro, se encuentra en una difícil situación tras ser despojado de 10 mil pesos por el cajero automático de un banco en Ciudad Victoria.

El incidente ocurrió cuando el afectado intentó realizar el depósito, pero el cajero no expidió el recibo correspondiente, a pesar de haber seguido el procedimiento, el depósito no se reflejó en la cuenta.

“Depositamos los primeros 10 mil pesos y el cajero se los comió y ya no arrojó recibo y entonces me dijo el ejecutivo que tenía que hacer documentarlo para que me lo regresaran”, pero es todo un proceso, ya van cuatro días y nada que me lo regresan”, señaló

Desde entonces, el afectado ha estado tratando de recuperar su dinero durante los últimos días, pero los ejecutivos del banco ubicado sobre el Boulevard Tamaulipas han argumentado que no se registró el depósito, dejando al cliente sin una solución clara, así lo refirió el Abogado Juan Carlos Ruiz Delgado.

“Entonces estas prácticas indebidas, prácticas amañadas, de parte del banco constituye un robo hacia la ciudadanía que consideramos oportuno denunciar, es lamentable que suceda esto en la capital del estado”, explicó.



El depósito se realizó en el cajero de un banco en Ciudad Victoria, a la altura del Boulevard Tamaulipas, a las 14:30 horas, del 24 de octubre, con el folio 25-31 56 7 38, sin embargo, es fecha en que no hay solución.

Por su parte la Abogada, Andrea Ruiz Delgado, argumentó que ya ha atendido dos casos de estas características en San Miguel de Allende y Celaya Guanajuato, en donde sus clientes realizaron depósitos por la cantidad de entre 15 y 20 mil pesos, pero sin que el cajero automático arrojara el recibo correspondiente.

“Yo no pensé que, en Ciudad Victoria también pasara esto, y ahorita estoy aquí en Ciudad Victoria de vacaciones, y me entero de esta situación, esto ya es un fraude, esto ya es delincuencia organizada, ya estamos hablando de otra cosa, estamos muy preocupados porque a cuantas personas les están haciendo esto, de que hagas tu reporte y luego te lo mandan a México o Nuevo León y luego salen con que no se hizo tal depósito”, lamentaron los abogados.