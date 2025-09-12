Caen trabajadores de ASIPONA Tampico por huachicoleo fiscal

Entre 25 y 30 empleados del área de resguardo de ASIPONA Tampico fueron dados de baja por presuntos nexos con el “huachicoleo fiscal”

Por nexos con el “huachicoleo fiscal”, fueron dados de baja de 25 a 30 trabajadores del área de resguardo en la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico.

Algunos se encuentran en calidad de detenidos, otros en investigación por la Fiscalía General de la República, con quien las autoridades portuarias colaboran otorgando datos por el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico.

Jaime Herrera Romo, Director de ASIPONA Tampico, dijo que “sí ha habido despidos de todos los que fueron señalados en su oportunidad y que no nomás por ser señalados fueron despedidos; cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, pues ante la sospecha fundada, pues se despide”.

Esas plazas ya fueron ocupadas por personal que evaluó la SEMAR, la misma que tendrá a cargo los ingresos de nuevo personal.

“Están escrupulosamente revisando los perfiles que cumplan y que tengan, pues ahora es la propia Secretaría de Marina la que ha tomado medidas para que ingresen; todos los que ingresen sean pasados por controles de control y confianza”, remarcó.

La investigación está en proceso, y ASIPONA reforzó su seguridad contratando servicios de inteligencia y equipos de videovigilancia.