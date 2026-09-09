Caen homicidios dolosos en Tamaulipas un 16.7%

Autoridades tamaulipecas destacaron que estas cifras son resultado de la coordinación permanente entre instituciones de seguridad

Entre enero y agosto de 2026, Tamaulipas registró una reducción del 16.7% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en comparación con el mismo periodo del año pasado, este avance coloca al estado por debajo de la media nacional, señaló Willy Zúñiga Castillo.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dijo que los resultados fueron presentados por Marcela Figueroa, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El también Vocero de Seguridad en Tamaulipas, resaltó que estas cifras son resultado de la coordinación permanente entre instituciones.

“El trabajo se apoya en las Mesas de Paz, sesiones diarias lideradas por el gobernador Américo Villarreal para evaluar la incidencia delictiva y ajustar la estrategia de seguridad en todas las regiones del estado”, dijo el funcionario estatal.

Finalmente indicó que la coordinación interinstitucional y el análisis permanente de los indicadores permiten orientar las estrategias de seguridad y consolidar acciones encaminadas a preservar la paz y la tranquilidad de las familias tamaulipecas.