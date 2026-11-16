Caen cuatro ligados a Los Ciclones del Cártel del Golfo

Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con la facción Los Ciclones del Cártel del Golfo fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, luego de una agresión armada registrada en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el operativo se llevó a cabo el 13 de noviembre en la colonia Eva Sámano, donde personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, conocida como "Lobos", y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército fue atacado con disparos de arma de fuego.

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a cuatro integrantes de una célula delictiva vinculada a la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo, quienes formaban parte del círculo de seguridad de un operador de esta organización criminal. Durante la operación, el personal militar y de la Guardia Nacional repelió una agresión armada y aseguró un fusil Barret, tres armas largas, 14 cargadores, mil 200 cartuchos, una granada de fragmentación, dos vehículos, equipo táctico, dosis de droga y 50 ponchallantas. Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad avanza en la desarticulación de estructuras criminales, debilita su capacidad operativa y reafirma el compromiso de proteger a las familias mexicanas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 14, 2026

Después de repeler la agresión, los elementos federales lograron detener a cuatro personas, a quienes les aseguraron un arsenal y diversos objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Entre lo decomisado se encuentra un fusil Barrett calibre .50, tres armas largas, 14 cargadores, mil 200 cartuchos útiles y una granada de fragmentación.

Además, las autoridades reportaron el aseguramiento de aproximadamente 100 gramos de marihuana, equipo táctico, dos vehículos y 50 artefactos conocidos como "ponchallantas".

Relacionan a detenidos con el círculo de seguridad de "Choco"

La Defensa señaló que los cuatro detenidos presuntamente formaban parte del círculo de seguridad de Fausto "N", alias "Choco", identificado como jefe de seguridad de Alan Alexis "N", hijo de José Alfredo "N", conocido como "El Contador", señalado como dirigente de la facción Los Ciclones.

De acuerdo con las autoridades, "Choco" estaría relacionado con la organización de los bloqueos y la quema de vehículos registrados el pasado 7 de mayo en Matamoros, después de la detención de Axel Alfredo "N", alias "Axel", identificado como segundo al mando de esa organización.

Asimismo, la dependencia lo relacionó con el ataque ocurrido el 17 de mayo contra dos policías federales penitenciarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agresión en la que uno de los agentes perdió la vida.