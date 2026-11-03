Caen 10% en ventas de farmacias tradicionales en Matamoros

Explicó que esta situación también ha comenzado a repercutir en la operación de algunos establecimientos, donde han tenido que reducir sus horarios de atención

Las farmacias tradicionales de Matamoros enfrentan un año complicado, con una disminución aproximada del 10 por ciento en sus ventas respecto al año anterior, situación que atribuyen al incremento de la competencia y a las dificultades económicas que atraviesan las familias.

El empresario farmacéutico Mauricio Esquivel Navarrete señaló que los consumidores actualmente buscan medicamentos a precios más bajos, lo que ha modificado sus hábitos de compra e incluso ha llevado a algunas personas a evitar consultas médicas y adquirir únicamente productos económicos para aliviar sus síntomas.

Explicó que esta situación también ha comenzado a repercutir en la operación de algunos establecimientos, donde han tenido que reducir sus horarios de atención e incluso suspender algunos turnos debido a que ya no resulta costeable mantenerlos.

Farmacias de Matamoros buscan estrategias para recuperar ventas

Ante este panorama, el sector busca implementar estrategias para conservar a sus clientes. Entre ellas se encuentra un programa impulsado desde la Cámara, que contempla recibir dólares a un tipo de cambio preferencial, así como descuentos en medicamentos durante el Buen Fin, con un 10 por ciento adicional a las promociones habituales.

Esquivel Navarrete comentó que, de aproximadamente 20 establecimientos con los que mantiene comunicación, alrededor de la mitad aplica este tipo de estrategias comerciales, aunque reconoció que algunos negocios también han tenido que ajustar sus días de operación.

Ventas de medicamentos aumentan durante la temporada de verano

Finalmente, indicó que existen temporadas en las que las ventas presentan incrementos, como durante el verano, cuando suelen aumentar las infecciones gastrointestinales, periodo en el que la comercialización de medicamentos puede elevarse entre un 15 y un 20 por ciento. Sin embargo, aclaró que actualmente no se ha registrado un repunte importante que permita compensar las dificultades que enfrenta el sector.