Cae un presunto responsable del homicidio de delegado de la FGR

La FGR informó que se detuvo a un presunto involucrado en el crimen en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas, obtuvo los datos de investigación para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas del delegado en Reynosa, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Autoridades identificaron, entre ellos, a Jaret Roberto “H”, quien ya contaba con una orden de aprehensión federal y que fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; y en dicho lugar se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Mediante un comunidado, la FGR informó que los datos hallados en su celular permitieron establecer, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de “Los Metros”, facción del “Cártel del Golfo”.

Se indicó que durante este viernees se judicializará al detenido, y se continuará con las investigaciones.