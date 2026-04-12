Cae presunto responsable del asesinato de regidor de Reynosa

La detención del presunto responsable representa un avance en el esclarecimiento de este caso que generó indignación en distintos sectores de la sociedad.

Luego de varios meses de investigaciones, fue detenido el presunto responsable del homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, integrante del Cabildo de Reynosa y reconocido activista social.

La información fue dada a conocer por Emmanuel Coronado Zamora, quien a través de un comunicado difundido en redes sociales confirmó la captura de Ángel “N”, señalado como el autor material del crimen.

¿Cómo se logró la detención del presunto responsable?

En su mensaje, Coronado Zamora destacó que la detención fue posible gracias a la coordinación entre distintas instancias de gobierno, particularmente autoridades de la Ciudad de México.

¿Qué autoridades participaron en las investigaciones?

Asimismo, reconoció el trabajo del gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, así como de la fiscal general Bertha Alcalde Luján, quienes, dijo, contribuyeron en el desarrollo de las investigaciones.

De igual forma, agradeció la intervención de Hilda Téllez Lino, por su acompañamiento en el proceso, así como el respaldo del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien mantuvo comunicación constante con autoridades para dar seguimiento al caso.

¿Qué postura asumió el Gobierno de México?

En el comunicado también se reconoció la disposición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su postura en favor de la justicia y la atención a víctimas.

¿Qué representa este avance en el caso?

La detención del presunto responsable representa un avance en el esclarecimiento de este caso que generó indignación en distintos sectores de la sociedad, particularmente por tratarse de un servidor público y miembro activo de la comunidad LGBTT+.