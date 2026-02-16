Cae presunto asaltante de tiendas y dos sospechosos en Matamoros

Operativos del fin de semana derivaron en tres detenciones; uno estaría ligado a robos con violencia. Aseguraron armas y llamaron a denunciar para ampliar casos

Autoridades de seguridad reportaron la detención de tres presuntos delincuentes durante el fin de semana en Matamoros, entre ellos un sujeto señalado como responsable de múltiples asaltos a tiendas de conveniencia, considerado uno de los casos más relevantes por su posible relación con diversos robos recientes.

Detienen a presunto responsable de robos a tiendas de conveniencia

El detenido fue identificado como Pablo, señalado como el presunto responsable de robos a reconocidas tiendas de conveniencia y otros comercios de la ciudad.

De acuerdo con reportes oficiales, fue capturado en la Zona Centro tras asaltar con arma de fuego a un transeúnte, a quien despojó de aproximadamente 2,000 pesos.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras autoridades exhortaron a posibles víctimas a presentar denuncias formales para fortalecer las investigaciones y evitar que recupere su libertad.

Capturan a hombre tras intento de robo en comercio

En un hecho distinto, elementos de la Policía de Proximidad detuvieron a Alexis Adrián luego de que presuntamente intentara robar a una persona en el exterior de Quesos San Miguel, ubicado en las calles 8 e Independencia.

El afectado solicitó auxilio a los agentes que realizaban rondines de vigilancia, quienes lograron interceptar al sospechoso metros adelante.

Durante la detención se le aseguró un arma corta de postas. Posteriormente fue puesto a disposición de autoridades ministeriales del estado de Tamaulipas para el proceso correspondiente.

Aseguran revólver a joven tras reporte ciudadano

En otro operativo, policías estatales detuvieron a Víctor Hugo “N”, de 23 años, en la colonia Ferrocarrilera, tras un reporte al número 089 por presunta portación de arma.

Durante la inspección preventiva se le aseguró un revólver calibre .22 LR sin documentación.

De acuerdo con información preliminar, el detenido podría estar vinculado con robos a diversos comercios, por lo que su caso permanece bajo investigación.

Autoridades llaman a denunciar hechos delictivos

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos y colaborar con información que permita esclarecer la posible participación de los detenidos en otros ilícitos.