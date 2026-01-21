Cae líder y operador de un cártel delictivo; era buscado en Texas

Autoridades detuvieron en Tamaulipas a José Ignacio 'N', quien cuenta con una orden de arresto vigente en el Distrito Sur de Texas por contrabando de drogas

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Tamaulipas a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, identificado como uno de los principales líderes y operador financiero un cártel delictivo con presencia nacional.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, como parte de un operativo coordinado contra el crimen organizado.

Perfil del detenido

De acuerdo con autoridades federales, “Nacho Vega” fungía como jefe de las células vinculadas a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidios, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

Derivado de trabajos de investigación, en Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo, jefe de las células Escorpiones y Ciclones,… pic.twitter.com/uNyjmOQV7U — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 20, 2026

El detenido cuenta con una orden de arresto vigente en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de drogas, además de operar una empresa criminal transnacional.

Durante la detención, las autoridades aseguraron dos armas largas, así como cartuchos y cargadores, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.