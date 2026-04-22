Cae hombre tras cateo con armas de uso exclusivo en Aztlán

Operativo federal deriva en detención de presunto implicado en delincuencia organizada; aseguran armamento y definen su situación legal

Un operativo de fuerzas federales derivó en la detención de Engelbert Chavira Ríos, señalado como hermano de una directora de Tránsito local, tras un cateo realizado en la colonia Aztlán.

De acuerdo con reportes preliminares, elementos de seguridad ingresaron a un domicilio donde aseguraron diversas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La intervención fue ejecutada como parte de acciones contra la delincuencia organizada en la región. Durante el operativo, las autoridades decomisaron armamento cuya posesión está restringida a instituciones militares.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

Investigación en curso

A Engelbert Chavira Ríos se le imputan presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su posible participación en actividades ilícitas.

Las autoridades no han confirmado públicamente el vínculo familiar con la funcionaria municipal, ni la identidad oficial de la misma.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales amplíen la información sobre el caso y los resultados del cateo.

Nota en desarrollo.